Intervistato da Radio Bari il centrocampista biancorosso Andrea Schiavone ha parlato di come sia cambiata la situazione con l’arrivo di Vincenzo Vivarini in panchina: “Ha una sua idea di calcio e ha cambiato tante cose. Ora dobbiamo assimilare in fretta più concetti possibili, ma siamo sulla strada giusta. A livello personale mi sento bene e penso di essere pronto per domenica. - continua Schiavone parlando della sfida alla Ternana - Domenica ci aspetta una partita importante, dobbiamo cercare assolutamente di agganciare la vetta e le prime posizioni. Il campionato però è ancora lungo e noi in questo momento dobbiamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Ci aspettiamo tanti tifosi, sarà un bel banco di prova"