Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno il centrocampista Andrea Schiavone ha parlato della sua esperienza al Bari sia dentro sia fuori dal campo: “Ho giocato mezzala, un ruolo che ho ricoperto poche volte, ma mi sono trovato bene. Vivarini mi aveva chiesto la disponibilità di mettermi alla prova in questo ruolo e così ho fatto. Devo dire che non è molto diverso rispetto a quando scendo in campo da mediano a due o davanti alla difesa. Non ho magari caratteristiche di inserimento, non tendo ad allargarmi, ma ho qualità diverse e sono un ragazzo che si applica molto. Il mister lo sa. - continua Schiavone – La piazza? Mi ha stupito la bellezza di Bari, non me l’aspettavo. Frequento molto Bari Vecchia e il lungomare e ci vado spesso perché trovo che siano posti piacevoli. E poi adoro la cucina di qui”.