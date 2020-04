Bari, senti Castrovilli: "Ritorno in Puglia? Non si sa mai. Ma ora penso alla Fiorentina"

Come riferisce tuttobari.it, nel corso della diretta Casa TuttoBari, è intervenuto il talento della Fiorentina, ma ex Bari, Gaetano Castrovilli: "Devo tanto al Bari, alla società, ai tifosi ed alla città: la gente barese mi è entrata nel cuore e ci resterà per sempre. Sono molto legato alla mia terra ed alla mia famiglia; il mio primo anno nelle giovanili a Bari stavo per mollare perché per i miei genitori era complesso fare 160 km al giorno per accompagnarmi agli allenamenti. Mister Giovanni Caffaro chiese ai miei genitori ed a mio zio di continuare nel fare questi sacrifici e sono contento di aver creduto nelle sue parole ed in me stesso così da aver potuto ripagare quanto fatto. Aver giocato al San Nicola è stata un’emozione unica e farlo da barese, realizzando il sogno di mio nonno, ha reso tutto più emozionante. Mister Stellone ha avuto fiducia in me e mi ha fatto esordire in Serie B, lo saluto e lo ringrazio. Ritorno al Bari? Ho nel cuore quella che è la mia terra e nella vita non si sa mai; ora sono concentrato sulla Fiorentina e penso al presente".