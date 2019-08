© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pare sfumare il ritorno al Bari di Karamoko Cissè dall’Hellas Verona. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti ci sarebbe troppa distanza fra domanda e offerta con i pugliesi che vorrebbero prenderlo solo se i veneti si facessero carico di gran parte dello stipendio del guineano, la stessa situazione di metà giugno quando l’affare non andò in porto proprio per questo. Il giocatore gradirebbe un ritorno in biancorosso, ma al momento non ci sono margini di trattativa.