Bari, si pensa ai rinforzi offensivi: spuntano Paloschi e Mazzeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la probabile partenza di Franco Ferrari, in prestito dal Genoa ma ambito dalla Serie B , il Bari ha la necessità di rimpiazzare l'addio. I nomi che stanno circolando sono tanti, ma, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, i nomi più in auge sono quelli di Alberto Paloschi della SPAL, puntato anche dal Monza ma desideroso di rimanere in A, e Fabio Mazzeo, che non sta brillando al Livorno.