Bari, si tratta sugli stipendi. Possibili trattative singole per trovare la quadratura

In casa Bari si continua a trattate sul taglio degli stipendi in un clima di massima serenità. È quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola facendo il punto della situazione: I giocatori sono perfettamente consapevoli che sarà necessario un taglio degli ingaggi per le mensilità di aprile e maggio, ma non si è ancora arrivati ad una soluzione. L’orientamento è di trovare un’intesa con tutta la squadra, ma non è escluso che si proceda a trattative singole con i primi a trovare l'accordo che sarebbero i giocatori con una retribuzione inferiore ai 50mila euro (Marfella, Corsinelli, Pinto, Liso su tutti). La situazione dovrebbe comunque essere risolta entro la data del ritorno in campo.