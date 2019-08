© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari sogna un altro grande colpo per puntare alla Serie B. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta del Mezzogiorno il sogno del club pugliese è rappresentato da Lorenzo Crisetig, classe ‘93, fuori dai piani del Bologna. L’alternativa è rappresentata da José Machin, classe ‘96, passato in estate dal Pescara al Parma. In uscita invece c'è sempre Francesco Bolzoni, classe '89, che potrebbe tornare al Palermo.