Bari, sondaggio per Heurtaux. Il francese lascerà la Salernitana

Secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com il futuro di Thomas Heurtaux potrebbe essere ancora in Italia anche se non più con la maglia del club campano. Il giocatore infatti sarebbe stato sondato dal Bari che vuole costruire una corazzata per conquistare quella Serie B sfumata all’ultima curva dei play off.