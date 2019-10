Bari-Ternana, l'ex Defendi: "Non te l'aspetti in C. Lì 5 anni indimenticabili"

© foto di Federico Gaetano

Bari-Ternana sarà una partita speciale per Marino Defendi. Il centrocampista delle Fere ha infatti giocato coi biancorossi, di cui è anche stato capitano, dal 2011 al 2016. E ne ha parlato oggi in conferenza stampa, partendo dalle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene - riporta ternananews.it - la gamba non mi da più fastidio e domani svolgerò gran parte dell'allenamento con il gruppo".

Quanto sarà importante la gara di domenica per le due squadre?

"Sono due squadre con una storia importante. Ognuno di noi si sarebbe aspettato una gara del genere in altra categoria. Comunque siamo qua a giocarci una partita che sarà importante per entrambi sotto ogni punto di vista"-

Il Bari è la tua ex squadra e hai lasciato un bel ricordo nella piazza. Che emozione sarà tornarci?

"A Bari ho passato cinque anni indimenticabili, in un ambiente che mi ha dato tanto dal punto di vista umano e calcistico. Sarà la seconda volta, dopo che nella prima ho preso palo. Non dimentico, però, di essere il capitano della Ternana adesso, per cui farò e faremo di tutto per portare a casa il massimo risultato possibile".

In caso di gol, quindi, non esulterai?

"Non sono mai solito esultare troppo dopo ogni gol. Però dai, vediamo".