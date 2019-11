Bari, tre con le valigie in mano. Altri 4 si giocano tutto nei prossimi mesi

In vista di gennaio, quando la società andrà alla caccia di almeno quattro rinforzi, in casa Bari si inizia a fare un primo bilancio dei giocatori attualmente in rosa per capire chi è destinato a restare e chi invece con la riapertura del mercato saluterà la squadra di Vincenzo Vivarini. Come riferisce Tuttobari.com sono quasi certi dell’addio Floriano, Neglia e D’Ursi, giocatori che si sposano poco con il 3-5-2 varato dal tecnico nelle ultime uscite. Proveranno invece a convincere il tecnico altri giocatori come Corsinelli e Terrani che nelle prossime gare si giocheranno le possibilità di permanenza, ma anche due pezzi da novanta del calibro di Ferrari e Kupisz non sono certi della permanenza: il primo ha giocato poco e non è riuscito a esprimersi sui livelli visti a Piacenza, mentre il secondo è ancora al di sotto dei suoi standard abituali.