Bari, tre le alternative a Frattali: Pisseri, Gabriel e Leali

© foto di Federico Gaetano

Il Bari continua a lavorare per prelevare dal Parma Pierluigi Frattali anche se la trattativa non è semplice sia per l’ingaggio che il portiere percepisce sia perché un triennale sembra essere eccessivo per un calciatore di 33 anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che il club pugliese sta valutando alcune alternative: Matteo Pisseri, classe ‘91 del Catania, Gabriel, classe ‘92 del Perugia che la dirigenza conosce bene per il suo trascorso al Carpi, e infine Nicola Leali , classe ‘93 di rientro al Perugia dopo il prestito al Foggia.