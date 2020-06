Bari, tutto è pronto per la disputa dei playoff. Ma si pensa anche al futuro

Punta dritto alla Serie B il Bari, in attesa che arrivi la delibera del Consiglio Federale che permetterà alla Serie C di scendere in campo almeno per giocare gli spareggi promozione (oltre che quelli salvezza).

Ma non è solo il campo il fronte su cui si sta muovendo la società, perché in ballo ci sono anche dei contratti in scadenza, a cominciare da quelli del Ds Matteo Scala e del brand ambassador Franco Brienza, che operano però alle dirette dipendenze del presidente Luigi De Laurentiis, e verranno sicuramente riconfermati. Esattamente com il difensore Filippo Costa e gli attaccanti Eugenio D’Ursi e Michael Folorunsho, arrivati in prestito dal Napoli con contratto biennale. Ci sono però altri prestiti che i biancorossi sembrano intenzioni a confermare: si parte con Pierluigi Pinto della Fiorentina, si passa al trequartista Karim Laribi che potrebbe essere riscattato dall'Hellas Verona in caso di promozione e si finisce con Rocco Costantino, arrivato dalla Triestina.