Bari, un solo giocatore positivo al Covid. Ulteriori controlli su un secondo calciatore

Il Bari di mister Auteri si prepara al primo impegno del nuovo trittico che attende i biancorossi nei prossimi giorni: domani al San Nicola arriva la Juve Stabia guidata da mister Pasquale Padalino per il 9° turno del Girone C (fischio d'inizio previsto per le 17:30).

Il ciclo di tamponi preventivi effettuati in settimana dal gruppo squadra ha confermato una positività al Coronavirus-COVID-19 relativamente ad un calciatore al momento posto in isolamento domiciliare fiduciario.

In merito alla seconda positività risultante dagli stessi ultimi test effettuati, la Società comunica che, secondo iter concordato con la ASL, il calciatore, benchè posto in isolamento fiduciario preventivo, è in attesa del risultato del secondo tampone di controllo disposto in giornata, dopo che il primo test di controllo ha fornito un risultato negativo. Preso atto del risultato verrà resa nota la lista dei calciatori disponibili per la gara di domani.

Risultano invece negativi i tamponi effettuati dal rimanente gruppo squadra, previsti da protocollo vigente ed effettuati nelle 48 ore precedenti il fischio d’inizio della partita previsto per le 17,30.