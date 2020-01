© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 conquistato in casa della Viterbese, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha detto: "È stata la troppa foga a renderci imbambolati, soprattutto all'inizio, siamo stati troppo contratti e frettolosi. Ci è mancata la calma, non abbiamo cercato con i tempi giusti gli attaccanti che non eravamo coordinati come al solito. Poi la gara si è messa subito male, questo ha fatto il gioco dei nostri avversari, che avevano una difesa fisica e coriacea che non ci ha lasciato spazio, noi ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto un lungo lavoro dal punto di vista fisico, è un giocatore che anche oggi ha dimostrato le sue qualità", le sue parole riprese da TuttoBari.