Bari, Vivarini: "Dobbiamo continuare a crescere, complimenti alla squadra"

Dopo il 3-0 rifilato al Picerno, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha detto: "Ora dobbiamo andare solo in crescendo, sarà importante anche l'aspetto mentale. Le distanze da mantenere sono importanti, nel modo giusto. Ci siamo mossi molto bene anche in fase di non possesso palla. E' stata una partita disputata nel modo giusto, per questo faccio i complimenti alla squadra. Bisogna prendere coscienza di quello che sappiamo fare e poi dare continuità. Molte volte siamo critici nell'analisi delle prestazioni, ma anche in passato le cose sono andato bene. Guardate cosa hanno fatto Monopoli e Francavilla, ad esempio. Ora siamo nella fase cruciale della stagione, dobbiamo spiccare il volo", le sue dichiarazioni riprese da TuttoCalcioPuglia.com.