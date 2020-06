Bari, Vivarini: "Dovremo sfruttare i primi turni di playoff per studiare bene le avversarie"

Conferenza stampa in casa Bari con protagonista Vincenzo Vivarini, tecnico del club pugliese, che ha raccontato l'avvicinamento della sua squadra ai playoff promozione nelle prossime settimane. "Arriviamo da una situazione anomala - spiega l'allenatore -, è stato un periodo particolare anche di vita perché siamo stati in quarantena. Io sono rimasto a Bari lontano dalla famiglia e dagli amici, sono cose che rimangono dentro ognuno di noi. Ora il bello è ricominciare con delle partite particolari, dobbiamo prima di tutto ritrovare la squadra e l'aspetto atletico cercando di non avere infortuni. Sempre sui playoff ha dichiarato: "È tutto prematuro, abbiamo ancora quasi un mese per vedere in che condizioni arriviamo. Possiamo attuare i cinque cambi e dare intensità alla partita, ma magari questi discorsi li faremo più avanti. Ora è importante analizzare il primo turno per farci un'idea delle nostre squadre, è chiaro che i gironi sono diversi e probabilmente si curerà di più la qualità del gioco".