Bari, Vivarini sul banco degli imputati. Potrebbe non proseguire in biancorosso

Una stagione non positiva per il Bari: al netto del secondo posto nel Girone C, i galletti non hanno centrato l'obiettivo della B, e sono ora a programmare il futuro per centrare nella prossima stagione quello che è sfumato questo anno.

Futuro che potrebbe non essere con Vincenzo Vivarini alla guida della prima squadra. Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno, da un lato la società si aspettava qualcosa in più dal mister, dall'altro il tecnico avrebbe voluto avere più voce in capitolo circa il mercato di gennaio: ecco quindi che una frattura, al netto poi del fatto che il presidente Luigi De Laurentiis lo abbia confermato più volte nell'arco dell'anno, potrebbe essersi aperta. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non sarebbe la società a non voler proseguire il rapporto, ma il mister a interrogarsi sul suo futuro.