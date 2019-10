Bari, Vivarini: "Ternana battuta con l'aiuto di tutti. A Avellino sarà diversa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Vivarini, allenatore del Bari, si esprime così a Radio Bari al termine della sfida di campionato vinta contro la Ternana: "Devo dare merito ai ragazzi che hanno fatto una buona partita, abbiamo ancora delle difficoltà che abbiamo compensato con l'aiuto di tutti, ci siamo compattati. Ho provato fin da subito a dare equilibrio alla squadra, grandi parate il nostro portiere non le ha fatte. Non ho ancora in mano bene le sensazioni della squadra, l'ho detto anche al presidente che ogni settimana mi chiede la sua opinione".

Quindi, anche una previsione sulla prossima partita, con l'Avellino: "Sarà una gara diversa, loro probabilmente si chiuderanno, dobbiamo lottare su ogni pallone ed essere bravi ad avere le partite in mano".