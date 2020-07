Bari, Vivarini verso i playoff: "Essere favoriti è un peso ma lo accettiamo volentieri"

vedi letture

Vincenzo Vivarini, tecnico del Bari, parla a Sky Sport 24 dei play-off di Serie C. "Fa comodo a tutti addossare al Bari le responsabilità di questa vittoria. Essere favoriti è un peso ma lo accettiamo volentieri. Sono però gare così strane che non ci sono favorite, si decidono con episodi e fortuna. Serve tutto per passare in queste gare. Lo sappiamo e affrontiamo le prossime con serenità. Sappiamo il valore della rosa, per sfruttare bene le potenzialità però devi giocare e in queste gare non è facile".