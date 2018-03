Bassano, brilla Proia. Il Cesena lo mette nel mirino

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Dopo aver faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione il centrocampista Federico Proia da dicembre in poi è diventato uno dei tasselli fondamentali del Bassano di Giovanni Colella ripagando la fiducia con prestazioni d'alto livello e gol, cinque in 18 presenze, mettendosi in vetrina in vista del prossimo mercato. Il calciatore classe '96, di proprietà dello Spezia, è infatti finito nel mirino del Cesena che, come riferisce TuttoC.com, lo starebbe seguendo con particolare attenzione in vista della prossima stagione.