Bassano, Colella: "Ci siamo scrollati la tensione di dosso"

© foto di Stefano Sartore

Alla vigilia del match in casa della Reggiana valido per il secondo turno playoff, Giovanni Colella, tecnico del Bassano, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo la mentalità giusta e la voglia di continuare a fare bene, la squadra sta bene e ha entusiasmo, andiamo lì con serenità per disputare la nostra gara. Tutte le squadre arrivate a questo punto sono forti, ma sono fiducioso perché anche un mese fa siamo andati a Reggio, mettendo in campo una buona prestazione. Forse rispetto a loro, noi ci siamo già scrollati di dosso la tensione data dall'esordio e magari questo può rappresentare un vantaggio. Con il Renate abbiamo gestito bene la gara, essendo poi partite secche, ma conoscendo il valore dei ragazzi, so che possiamo fare molto meglio. Dovremo essere bravi ad interpretare bene la gara, perché affronteremo una squadra molto forte".