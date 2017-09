Bassano, Magi: "Gli alti e bassi non portano mai lontano"

Vince in rimonta il Bassano, che tra le mura amiche del "Mercante" ha battuto 2-1 il Ravenna. Come riportato dai canali ufficiali del club, ecco il commento post gara di mister Giuseppe Magi:

"Abbiamo perso il debutto in campionato a Fano e oggi (ieri, ndr) c'era il debutto davanti al nostro pubblico. Oltre all'aspetto emozionale, mi preoccupava l'aspetto psicologico di questa squadra che ha grandi valori ma sta ancora cercando sé stessa. Andare subito sotto poteva essere il pugno del ko, invece la squadra ha reagito e mi ha fatto piacere vedere questa reazione. Non concediamo molto, ma quello che concediamo è letale, per questo dobbiamo essere ancora più bravi. L'azione del secondo gol? Molto bella, proprio per l'enfasi che tutti i giocatori hanno messo. Sono stati veloci e determinati, vorrei che questa fosse l'emozione trasmessa ogni volta che abbiamo palla. Solo tenendo i ritmi molto alti possiamo superare i nostri avversari".

Conclude poi: "Abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, che sta vivendo sulle ali dell'entusiasmo e non ha nulla da perdere. Non dobbiamo mai sentirci appagati, stiamo cercando noi stessi e un equilibrio che ci dia continuità di prestazione, perché gli alti e bassi non portano mai lontano, c'è ancora molto lavoro, ma dopo una vittoria è sicuramente più facile lavorare".