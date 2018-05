Bassano, Rosso: "Noi al Vicenza? Al 95% chiudo la porta"

© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Stefano Rosso, presidente del Bassano Virtus, ha commentato a Rai Sport la telenovela legata al possibile passaggio al Vicenza: "Per norme federali non potremmo farlo. Detto questo noi siam legati al Bassano, dovrebbero esserci condizioni più che straordinarie per cambiare. Vicenza è una piazza importante a cui auguriamo tutto il meglio. Quello che abbiamo fatto è una piccola sponsorizzazione per aiutare a terminare la stagione. Al 95% chiudo la porta. E poi da vent'anni siamo in questo club: abbiamo iniziato dall'Eccellenza, anche se l'interesse principale era il settore giovanile nel quale giocavo. Ricordo il giorno in cui arrivò mio padre e mi disse che mi aveva comprato, fu un bel siparietto (ride NdR)".