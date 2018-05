Bassano, Rosso: "Pronto alla fusione tra il mio club e il Vicenza"

Fonte: TuttoC.com

L'indiscrezione che da tanto tempo era smentita dalla proprietà del Bassano, trova invece adesso fondamento. Il patron della Diesel Renzo Rosso, il cui figlio è a capo del club veneto, ha annunciato attraverso le colonne del Giornale di Vicenza, di aver presentato un'offerta per rilevare il Vicenza e fonderlo con la società della sua famiglia:

"Poco prima delle 12, alcuni professionisti per conto di Otb, la capogruppo della mia holding, hanno presentato alla cancelleria del tribunale una busta contenente un assegno circolare per una somma importante e una lettera che elenca le condizioni in base alle quali sono pronto a rilevare il Vicenza Calcio".

Il concetto appare quindi chiaro: "Vicenza e Bassano diventeranno una sola società e la squadra godrà del titolo sportivo del Bassano, e disputerà le partite al Menti".