Bassano, Rosso: "Smettiamola di regalare punti"

Un girone di ritorno che ha visto il Bassano scalare diverse posizioni, conquistando 24 punti in 13 gare. A commentare quanto fatto finora dai giallorossi, anche in vista del rush finale di campionato, ci ha pensato il presidente Stefano Rosso dalle colonne del sito ufficiale bassanovirtus.com: "Sì, abbiamo fatto bene, a tratti benissimo, non era facile riprendersi dopo quell’autunno di inferno. I ragazzi ed il mister son stati bravi a compattarsi e a trovare una nuova dimensione fatta di agonismo e concretezza".

Sono però giunte due battute d’arresto contro Mestre e Feralpisalò: "Diciamo che l’ultimo mese non l’ho molto digerito. Anzi, sono abbastanza arrabbiato soprattutto per quanto accaduto nell’ultima partita. Rivedo una squadra che pensa più a guardarsi allo specchio invece che pensare alla concretezza. Non lo tollero dopo quello che abbiamo vissuto pochi mesi fa. Continuo a vedere gli stessi errori di atteggiamento sbagliato. Dobbiamo ritornare a mettere la necessità di fare risultati, davanti alla voglia di fare gioco a tutti i costi. La mia squadra ideale è una squadra che ha sempre fame. I cali di tensione ed i blackout non li sopporto. Basta regalare punti agli altri, devono fare fatica nel prenderseli. Sono poi deluso da quei ragazzi che son qui da anni ed hanno già vissuto questi momenti... Dovrebbero essere loro per primi a riuscire ad anticiparli e a gestirli in campo. Mi aspetto di più soprattutto da loro, perché so che possono farlo".

Occorre quindi riprendere subito il cammino tracciato in precedenza, in vista degli scontri diretti che si riveleranno fondamentali per la classifica: "Assolutamente sì. Accontentarsi di arrivare ai playoff significa arrivarci male e con la mentalità sbagliata, troppo rilassati. E quando arrivi mollo ai playoff esci subito, mentre io voglio che questo Bassano viva i playoff da protagonista. Da qui alla fine del campionato voglio rivedere cattiveria agonistica e un unico obiettivo: vincere ogni partita".

Rosso si aspetta qualcosa di concreto in questo finale di stagione: "Di rivedere la squadra con la tuta blu che va in guerra su ogni pallone. Così e solo così potremmo fare bene e andare lontano. Io ci credo".