Bassano, spunta Nardini per l'acquisto del club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con l'interesse nei confronti del Vicenza da parte di Renzo Rosso che non accenna a diminuire cominciano a circolare voci sul futuro del Bassano visto che per regolamento il patron di Diesel non potrebbe detenere la proprietà di entrambe le squadre. Nelle ultime ore, come riporta il Corriere del Veneto si starebbe facendo strada l'ipotesi di un acquisto della società giallorossa da parte del gruppo bassanese Nardini, fra i leader nella produzione e vendita di grappa. Voci però che al momento non trovano però riscontri.