Bassano, Zonta: "Vogliamo piazzarci bene per i playoff"

Il centrocampista del Bassano Loris Zonta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Renate: “Dispiace per i tre punti persi contro il Padova, abbiamo messo in campo però una grandissima prestazione. Peccato per gli episodi che ci hanno condannato, ma ora dobbiamo ripetere questa prestazione nelle prossime partite, perché giocando così sono sicuro che potremmo fare bene, a cominciare dalla gara contro il Renate. Lì ho molti amici che ho conosciuto all'Inter come Di Gregorio, Mattioli, De Micheli. Il Renate sta vivendo un momento di difficoltà, ma è una squadra contro la quale prestare la massima attenzione. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, perché dobbiamo cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile ai playoff. I miei primi mesi qui? Ritornare così dopo aver vissuto a inizio stagione dei mesi difficili a Pisa è sicuramente positivo, qui mi sto trovando benissimo. Le emozioni che trasmette scendere in campo mi mancavano, ora ho rintracciato anche una buona condizione e sono contento dei due gol all'attivo, spero di poter continuare così per aiutare la squadra".