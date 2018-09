Batosta per la Juve U23, Zironelli: "Dobbiamo reagire"

Brutta batosta per la Juventus U23 di Mauro Zironelli, sconfitto 4-0 dalla Carrarese. Il tecnico bianconero ne ha parlato a Rai Sport: "Bisogna essere rapidi e veloci nel cambiare passo. I ragazzi hanno talenti importanti e la squadra è stata fatta per farli crescere. Quattro gol sono pesanti e dobbiamo cercare di essere un po' più maliziosi. Siamo questi. Dobbiamo migliorare tanto, abbiamo ancora un 60% di crescita per come la vedo io. Serve pazienza, non è facile, ma devo fare un ottimo lavoro".

Una prestazione che fa arrabbiare l'ex Mestre.

"A centrocampo eravamo sempre in difficoltà, la difesa non riusciva mai ad alzarsi e restavamo sempre lì. Poi loro hanno un attacco forte e ci hanno messo in difficoltà. Come avete detto voi serve l'esperienza, ma i quattro gol danno fastidio. Dal punto di vista caratteriale serve una crescita esponenziale. Inutile girarci intorno, siamo andati troppo morbidi, bisogna capire la categoria subito. Qualche sbandata si può prendere, ma oggi bisogna capire che bisogna cambiare subito. Ci siamo fatti sorprendere e questo non mi piace per niente, dobbiamo reagire al più presto. L'obiettivo è la crescita del giocatore, ma il risultato conta perché è un campionato vero. Questa settimana tra l'altro abbiamo perso due ragazzi operati stamattina e gli faccio l'in bocca al lupo. siamo frastornati, è stata una brutta settimana e non è un caso il risultato. Non è mai bello perdere due giocatori per un anno intero e dispiace all'allenatore, ma anche ai ragazzi".