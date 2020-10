Beatificato Carlo Acutis, Ghirelli: "Lo vogliamo come protettore della Lega Pro"

Lo scorso 10 ottobre la Chiesa Cattolica ha nominato beato Carlo Acutis, ragazzo scomparso nel 2006 a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante. Di lui ha parlato quest’oggi dalle pagine di Famiglia Cristiana il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, proponendo di nominare Acutis protettore della Serie C: “Avendo sentito il racconto emozionante della mamma di Carlo Acutis, avendo colto tramite la giornata del 12 ottobre ad Assisi la sua capacità di parlare ai giovani, che è il problema aperto del nostro tempo, abbiamo immaginato un percorso. Ci piacerebbe che Carlo Acutis diventasse il protettore anche della Lega Pro e dei suoi giovani calciatori, che nei giorni precedenti il 12 ottobre si sviluppasse un’occasione di riflessione sul beato Carlo Acutis destinata ai giovani, che in occasione dell’anniversario della beatificazione le nostre squadre possano andare in pellegrinaggio sulla tomba del beato Carlo Acutis, ad Assisi, per poi giocare una partita del cuore a scopo benefico, lasciando al Papa la scelta della destinazione dei fondi. Carlo Acutis amava il calcio ed era espertissimo di Internet, che come il pallone è universale. Mi pare impor- tante dare ai ragazzi punti forti di riferimento vicini a loro”.