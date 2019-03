© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Pietro Belardelli torna ad aleggiare sopra la Lucchese, promettendo dalle colonne de Il Tirreno di poter dare una mano ad Arnaldo Moriconi per pagare stipendi e contributi: "Vedo che a Lucca il calcio non se la passa bene. Io sono pronto a mettere risorse legate al mio lavoro in Bulgaria. Sto realizzando la trasformazione, per conto del governo di Sofia, di un aeroporto di piccole dimensioni come quello di Haskovo, 96 mila abitanti al confine con Grecia e Turchia, in uno scalo cargo per il trasporto delle merci e un centro intermodale per gli autobus. Non sono un personaggio di malaffare e non vivo di espedienti. Faccio l’imprenditore all’estero. Ma in Italia torno quando voglio perché non ho problemi con la Giustizia. Se Moriconi accetta il mio aiuto - prosegue - in pochi minuti riprende in mano il 98% e il 18 saldiamo tutto e proviamo a salvare la Lucchese sul campo. La tifoseria non mi vuole? Glielo dico per l’ultima volta. Per me conta la proprietà. La gente se vuol venire viene e paga il biglietto. Se lo spettacolo piace ritorna, se non piace fischia e non torna. Senza però fare casino. Moriconi basta che mi telefoni e io corro in suo aiuto e in aiuto della Lucchese".