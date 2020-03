Beleck: "Catania un'occasione inaspettata. Lucarelli un maestro per me"

L'ultimo colpo di mercato del Catania è arrivato dagli svincolati. Steve Leo Beleck, attaccante franco camerunese classe 1993. Il giocatore, nella prima parte di stagione a Rieti, si è raccontato attraverso il portale IAM Calcio Catania: "Quando il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi che mi voleva il Catania, il 6 febbraio, ero contentissimo. Per me è stato veramente un grandissimo piacere inaspettato, mi aveva già riferito di altre squadre ma certamente questa è stata la proposta più prestigiosa, Catania è una grande piazza. L'astinenza dal gol? È vero che non ho fatto gol ma l'importante è la squadra e sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo mi metterà in condizione di segnare: stiamo vivendo un cambiamento tattico e i frutti matureranno anche sul piano personale, pensando sempre al collettivo. Cosa chiede Lucarelli? Quando sono arrivato abbiamo parlato e lui mi ha detto di aver visto molti video, da me vuole che stia più dentro l'area e vada meno in giro per il campo. Mi parla sempre e mi dà indicazioni utili, insiste molto sui movimenti corretti. Sul piano del rapporto, è un allenatore che non ha dimenticato quali sono le sensazioni dei calciatori e per questo, nel rispetto dei ruoli, sta bene con la squadra e sa come parlare al gruppo".