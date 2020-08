Bellerin avvistato al "Sinigaglia". Il Como ci prova... ma è solo un allenamento!

Hector Bellerin, difensore dell'Arsenal, avvistato al "Sinigaglia" di Como, dove ha svolto una seduta di allenamento personalizzata (la formazione di casa è in ritiro ad Arona). Nuovo innesto difensivo della formazione lariana? Il club ci prova, e indice un sondaggio attraverso un simpaticissimo Tweet, che ha ricevuto diverse risposte dalla tifoseria.

Per il momento, però, l'accordo sembra lontano, ma intanto la maglietta personalizzata c'è! E sognare, non costa nulla. Così come fare una risata.