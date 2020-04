Bellucci (Medico Modena): "Per far rispettare il protocollo dovremmo lasciare il nostro lavoro"

Intervistato dalla Gazzetta di Modena il medico sociale del Modena Alessandro Bellucci ha parlato dell'impossibilità di seguire il protocollo sanitario chiesto dalla FIGC sposando la linea di tutti i suoi colleghi della terza serie: “Per riuscire a far rispettare il protocollo sanitario chiesto dalla FIGC noi medici delle squadre di Serie C dovremmo lasciare il nostro lavoro. In questa categoria infatti la nostra figura è diversa rispetto alla Serie A, è più una passione che un lavoro. - continua Bellucci - Siamo in una situazione in cui è ancora poco chiaro come si possa riuscire a rispettare in maniera fedele ogni indicazione della Commissione medico-scientifica. In caso di contagio di un giocatore ci sarebbero aspetti medico-legali, ancora da chiarire, che implicherebbero una nostra responsabilità anche se i protocolli sanitari sono stati messi in pratica. Nessuno di noi, ovviamente, ritiene di potersela assumere”.