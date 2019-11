Bellucci: "Pontedera da elogiare. Martignago? Sarà utile al Teramo"

Dopo l'esperienza sulla panchina dell'Albissola, per mister Claudio Bellucci si sono aperti nuovi scenari, che proprio il tecnico ha raccontato ai microfoni di tuttoc.com. In un'intervista nella quale ha detto la sua anche sulla Serie C.

Una Serie C che sta adesso osservando con occhi "distanti": che idea si è fatto quando si è giunti quasi al primo giro di boa?

"Credo che in generale si stiano rispettando le aspettative che c'erano intorno alle squadre che, per così dire, promettevano bene: il Monza sta stravincendo il torneo, la Reggina primeggia ed è la più accreditata del Girone C, la società non si nasconde, ma anche Padova e Vicenza stanno viaggiando su alti ritmi. Poi c'è la grande sorpresa del Pontedera, da sottolineare: è seconda davanti a club molto blasonati. Poi anche Reggiana e Monopoli sono belle sorprese, e tra le outsider metterei anche il Potenza, che sta facendo forse anche più di quanto ci si aspettasse. Sono poi felice di vedere che la Ternana ha ingranata la giusta marcia, dopo due anni duri: ha una rosa di prim'ordine e giocatori come Marilungo che sono un extra lusso per la categoria. Sono invece un po' in ritardo formazioni come Piacenza, Triestina e Sambenedettese, e qualcosa in più mi aspettavo da Bari e Catani, hanno un bacino di utenza eccellente e devono fare di più. Ma alla lunga i veri valori verranno fuori".

Accennava ai calciatori. Ha fatto esplodere Martignago, ora in ombra al Teramo: che succede al calciatore?

"Riccardo è molto forte e sta giocando in un Teramo che sta recuperando terreno, lui è molto forte ma in biancorosso ci sono anche altri bravi calciatori: lo sento spesso e so che si trova bene, oltre a essere un ottimo calciatore anche una persona fantastica, e deve stare sereno perché ha un valore che non si discute, e darà il suo contributo. Gli abruzzesi devono raggiungere almeno i playoff, e lui sarà pronto".

Per quanto invece​ riguarda il suo futuro, cosa si aspetta?

"Ho preso da poco l'incarico come vice di mister ​​​​​​Gianni De Biasi, ho dato la mia disponibilità per questa nuova espereienza, e sono felice della scelta fatta perché per me è un ulteriore step di crescita. Non so ancora dove andremo, ma sono certo che sarà una grande esperienza con ottime prospettive".