Bentornato Emil. Il Padova comunica il rientro in Italia di Hallfredsson dall'Islanda

Si è finalmente conclusa la trafila per ritorno in Italia di Emil Hallfredsson. Il centrocampista del Padova era rientrato in Islanda durante il periodo di lockdown per stare vicino alla propria famiglia salvo poi trovare grosse difficoltà per poter rientrare in Italia. Oggi, con un post sul proprio profilo Twitter il Padova ha comunicato il ritorno in città del centrocampista. "Dopo un lungo viaggio a tappe a causa della parziale chiusura di molti aeroporti - recita la nota del club biancoscudato -, Emil Hallfredsson è tornato a Padova dove ha subito svolto le visite medico sportive di routine per iniziare gli allenamenti in preparazione dei playoff".