Berlusconi e Galliani ripartono da Monza: obiettivo Serie A in 2 anni

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Oggi parte ufficialmente il sogno del Monza targato Berlusconi-Galliani. La coppia d'oro che ha fatto le fortune del Milan degli ultimi decenni non ha saputo resistere all'idea di rientrare nel calcio da un luogo calcisticamente romantico come la cittadina alle porte di Milano. L'obiettivo che verrà presto dichiarato ma che per il momento è già sulla bocca di tutti è l'approdo in Serie A entro 2-3 anni, quindi con al massimo un anno di assestamento e una doppia promozione da portare a termine nel più breve tempo possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.