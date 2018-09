Berlusconi-Galliani, il ritorno è realtà: entro un mese guideranno il Monza

Casertana, passi avanti per l'attaccante Floro Flores

Padova, Mandorlini verso il reintegro in rosa

Coppa Italia Serie C, il Potenza vince e avanza nella competizione

V. Entella, Martinho: "Qui per tornare subito in Serie B"

La Sicilia: “Catania in B. Domani il giorno del... Giudizio”

Siena, in caso di Serie B occhi su Rolando della Samp

Casertana, colpo in attacco: ha firmato Floro Flores

Pro Piacenza, Ledesma: "Non sono qui per svernare"

Pro Vercelli, Secondo: "Fiduciosi per domani. Sappiamo di aver ragione"

Ternana, Ranucci: "Vogliamo la B. In tribunale o sul campo"

Anche il Pisa punta il terzino ex Siracusa Liotti

Robur Siena, Il ds Dolci: “Pronti in caso di ripescaggio”

Braida sul Monza: "Galliani e Berlusconi non possono stare senza calcio"

Ravenna, nota sulle voci societarie: "Nessuna trattativa in essere"

Altre notizie Serie C

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani alla guida del Monza . Il ritorno degli ex massimi esponenti del Milan nel mondo del calcio, scrive il Corriere dello Sport , è ormai realtà e si materializzerà entro la fine di settembre. La coppia Galliani-Berlusconi rileverà il 70% del Monza, lasciando il 30% delle mani dell'attuale proprietario Nicola Colombo.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

