© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Cena di natale in casa Monza, con il presidente Silvio Berlusconi protagonista di una sorta di inedito show. Parlando dell'Ad brianzolo Adriano Galliani, suo uomo fiducia dai tempi del Milan ha detto: "Adesso che è tornato al Monza vive di Monza mattina, pomeriggio e sera, e mi dicono che anche di notte pensa al Monza e non scopa più. Ho sentito delle voci che mi hanno dato fastidio su di me e i miei anni, fino a qualche tempo fa scopavo sei volte al giorno ora dopo la terza mi addormento, ma non fate circolare la voce".