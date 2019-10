Berlusconi: “Monza come la Juve? Similitudine che ci sta"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il patron del Monza Silvio Berlusconi si gode una squadra in vetta al Girone A della Serie C con 24 punti conquistati su 27 a disposizione e il miglior attacco di tutti e tre i gironi (assieme a Padova, Paganese e Catania). Numeri che hanno portato a paragonare la squadra brianzola alla Juventus, una similitudine che piace al numero uno biancorosso: “È una similitudine che ci sta, ne prendo atto e ringrazio per il complimento. - Spiega Berlusconi come riporta Tuttosport -Con l'Albinoleffe sembrava quasi una partita stregata, anche per merito loro. Stavano in cinque in difesa e schierati a uomo, ci hanno messo in difficoltà. Nonostante le due traverse, il palo e almeno un paio di episodi dubbi in area, abbiamo vinto lo stesso”.