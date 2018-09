Berlusconi-Monza, fonti vicine al Cavaliere confermano: "Idea romantica"

"Un'idea, un'idea romantica". Fonti vicine a Silvio Berlusconi, spiega La Repubblica, raccontano che la trattativa per l'acquisto del Monza da parte del Cavaliere potrebbe concretizzarsi anche in tempi brevi. "Come Ulisse che torna a casa", spiega Adriano Galliani. La volontà sarebbe quella di riportare in alto il calcio di una città da tanto tempo lontana dai salotti del football italiano che conta. La famiglia Colombo vorrebbe mantenere una quota di minoranza ma dipende dalla proposta che verrà formulata.