© foto di Federico Gaetano

Ormai l’ex attaccante Emanuele Berrettoni, che nella giornata di oggi ha annunciato l’addio al calcio, ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno convinto a prendere a questa decisione e del suo nuovo ruolo da dirigente al Pordenone: “Dopo 20 anni di carriera fra C, B e A è arrivato il momento di nuove sfide. Aver vinto il mio quarto campionato qui a Pordenone, dopo aver disputato tre play off e aver giocato a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia, è un orgoglio, in questa piazza mi sono trovato benissimo e siamo riusciti a realizzare qualcosa di straordinario. - continua Berrettoni come riporta Trivenetogoal.it - Proseguire qui è la naturale conseguenza del percorso fatto in questi anni, ringrazio la società e la famiglia Lovisa per la grande fiducia avuta in me e rinnovata ora con la nomina dirigenziale. Sarà un’esperienza nuova che affronterò con motivazioni ed entusiasmo”.