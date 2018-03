Bertotto sulla Viterbese: "Spiace non avere la possibilità di proseguire"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Stefano Sottili dopo Valerio Bertotto, entrambi esonerati dalla Viterbese in questa stagione. L'ex difensore dell'Udinese ne ha parlato a tuttoc.com: "Posso dire che mi spiace che non mi è stata data la possibilità di proseguire nel mio lavoro. Ero partito con 20 giorni di ritardo rispetto alle altre squadre, costruendo insieme al direttore Luci un team di grande valore, non solo tecnico. Dispiace non aver potuto continuare a lavorare a fari spenti.

Ritengo un fallimento quando non riesco ad incidere con mio lavoro. Fa parte del gioco se le cose non vanno bene ma posso dire che ho lasciato la squadra a tre lunghezze dalla prima, con un media punti superiore a tutti quanti e il miglior attacco. Poi ognuno prende le decisioni che vuole anche se sono molto dispiaciuto di non avere proseguito la stagione con i ragazzi".