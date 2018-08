Biancu conquista anche l'Under 19. Per la gioia di Olbia e Cagliari

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Continua la scalata di Roberto Biancu verso le alte sfere del nostro calcio. Il promettente centrocampista dell'Olbia infatti è l'unico calciatore di Serie C, assieme a Matteo Stroppa del Novara, convocato dal ct Federico Guidi per la sua Under 19. Un riconoscimento importante per il sardo classe 2000 che continua così il suo percorso nelle giovanili azzurre dopo aver collezionato 27 presenze, e segnato due reti, con le altre rappresentative nazionali in questi anni. Una crescita che fa ovviamente felice anche il Cagliari, proprietario del cartellino, pronto a puntare nel prossimo futuro su Biancu magari come “erede” di quel Nicolò Barella, classe '97, già entrato nel mirino di diverse big italiane.