Biondi, il jolly di Lucarelli: "Prima dello stop il Catania aveva cambiato marcia"

Kevin Biondi, jolly offensivo del Catania di Cristiano Lucarelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Eccone uno stralcio: "Dato per assodato che la salute viene prima di tutto e che è stato giusto fermarsi, non si può dimenticare che noi del Catania eravamo in un gran momento: una lunga serie di risultati utili consecutivi, una condizione fisica eccellente…. Eravamo riusciti a cambiare marcia per insidiare chi ci precede. E’ andata come è andata, inutile piangerci su”