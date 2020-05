Bisceglie, Canonico: "Se si blocca il campionato non si può pensare di giocare i playoff"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, Nicola Canonico, presidente del Bisceglie, è tornato a parlare della querelle legata alla quarta promozione in Serie C che tiene banco in questi giorni : "Se si decide di bloccare il campionato e di non disputare le ultime giornate dello stesso, non si comprende in che modo poi si potesse votare per la disputa dei playoff. Considerando anche che solo 16 delle 28 squadre aventi diritto ai playoff si sono dette favorevoli agli stessi playoff. La cosa corretta, dal punto di vista delle norme federali, è il diritto acquisito dal merito sportivo, dato dal rapporto tra punti fatti e partite giocate. Il coefficiente, purtroppo, penalizza il Bari rispetto al Carpi e rispetto alla Reggiana. L'alternativa era il sorteggio ed era francamente opinabile".