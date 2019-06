Bisceglie, Canonico: "Uniti per continuare il sogno Serie C"

Il Bisceglie avrà diritto alla riammissione in Serie C. I pugliesi sono terzi in graduatoria e tre sono i club che non hanno presentato alcuna documentazione - Albissola, Lucchese e Siracusa - manca solo l'ufficialità, ma i nerazzurrostellati saranno di nuovo tra i professionisti. Nicola Canonico, patron del club, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha voluto così festeggiare: "Dedico questo stappo a tutti i tifosi biscegliesi. Noi non siamo mai retrocessi. Forza Bisceglie, ora restiamo tutti uniti per un sogno che continua...e che si chiama Serie C".