Bisceglie, Crispino saluta e va al Siracusa

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Diamante Crispino saluta il Bisceglie per accasarsi al Siracusa. Secondo quanto riferito da TuttoC.com, il portiere classe '94 ha rescisso il proprio contratto con il club nerazzurro ed è vicino all'approdo in terra siciliana, sponda aretusea. E così i pugliesi perdono un altro pezzo, in un mercato di gennaio fin qui molto difficile.