Bisceglie, D'Addato: "Dal mercato svincolati arriveranno due innesti in difesa"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di Antenna Sud, come riferisce tuttocalciopuglia.com, il vicepresidente del Bisceglie Vito D'Addato ha tra le altre fatto il punto della situazione sul calciomercato dei nerazzurri: "Abbiamo provato ad accontentare il mister in base a quelle che sono le nostre possibilità, dobbiamo assolutamente rispettare il budget e mantenere la categoria. Svincolati? Sicuramente arriverà un centrale difensivo di esperienza e un'altra pedina in difesa, un under che ha già giocato parecchie partite in Serie C".