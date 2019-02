Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’As Bisceglie per responsabilità diretta e Nicola Canonico, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante del club pugliese, per non aver depositato, entro il termine del 1/08/2018, previsto dalla normativa federale, le attestazioni del settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra e di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.