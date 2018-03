Bisceglie, deroga in scadenza per Alberga. Si cerca soluzione

Fonte: TuttoC.com

Il Bisceglie vuol continuare con Giuseppe Alberga in panchina almeno fino al termine della stagione. Il collaboratore tecnico è stato promosso ad allenatore della prima squadra dopo l'esonero di Zavettieri e con lui in panchina i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie, un pari e un'unica sconfitta (di misura contro il Lecce). A breve scadrà la deroga di trenta giorni per consentirgli di guidare direttamente la squadra. Il club pugliese però sta valutando una soluzione anche interna per permettergli di continuare. L'alternativa sarebbe ingaggiare un tecnico con il patentino da affiancargli.